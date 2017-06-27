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الأرصاد :طقس الأربعاء شديد الحرارة

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مصراوي Masrawy

الأرصاد :طقس الأربعاء شديد الحرارة

11:50 ص الثلاثاء 27 يونيو 2017

الأرصاد :طقس الأربعاء شديد الحرارة

كتبت - مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقسًا مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

كما تضمن بيان الهيئة، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يسود طقسا شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية .

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس 

والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى 

القاهرة 25 37 

الإسكندرية 23 31 

مطروح 22 30

بورسعيد 24 32

دمياط 25 32

بلطيم 23 33

الإسماعيلية 24 38 

السويس 25 37 

العريش 19 33 

نخل 18 36 

طابا 20 37 

الطور 24 35 

مرسى علم 28 38 

الغردقة 28 38 

شرم الشيخ 29 41

رفح 18 32 

كاترين 20 34 

سيوة 24 38 

المنيا 23 36 

الفيوم 23 38 

رأس سدر 23 37 

أبوسمبل 24 42 

وسط الدلتا 24 36 

أسيوط 23 41 

سوهاج 25 41 

الأقصر 27 44

أسوان 27 43 

شلاتين 27 41

حلايب 29 37 

الوادى الجديد 25 40 

قنا 27 43 

نويبع 28 39 

السلوم 22 34

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