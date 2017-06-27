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غدًا..مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية.. و 54% نسبة النجاح بنظام الـ3 سنوات

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مصراوي Masrawy

غدًا..مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية.. و 54% نسبة النجاح بنظام الـ3 سنوات

11:44 ص الثلاثاء 27 يونيو 2017

غدًا..مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية.. و 54% نسبة النجاح بنظام الـ3 سنوات

كتبت – ياسمين محمد:

يعقد الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا غدا للإعلان عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية وأسماء الاوائل، غدًا الأربعاء، في تمام الحادية عشر صباحًا، بديوان عام الوزارة.

وكان اللواء محمد الحلواني رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، قد أكد في تصريحات صحفية، أن نسب النجاح هذ العام لم تختلف كثيرًا عن نسب العام الماضي، التي سجلت معدلًا في منتصف الخمسينات.

وأضاف الحلواني، أنه بالنسبة للتعليم الفني نظام الـ3 سنوات، بلغت نسبة النجاح في الدبلوم التجاري 53.17%، والدبلوم الفندقي 75.48%، والدبلوم الزراعي 35.83%، فيما بلغت في الدبلوم الصناعي 58.71%، مشيرًا إلى أن نسبة النجاح العامة بلغت 54.49%.

وبالنسبة للتعليم المزدوج، قال الحلواني إن نسبة المجاح بالتعليم التجاري بلغت 78.82%، والتعليم الزراعي 55.98%، والتعليم الصناعي 88.45%، بإجمالي 84.13%.

وتابع الحلوانى ، أن نسبة النجاح في التعليم الفندقي 87.50%، والتعليم الزراعي 31.97%، والصناعي 28.18%.

وفيما يتعلق بدبلوم التعليم الفني نظام الخمس سنوات، قال الحلواني إن نسبة النجاح في التعليم التجاري بلغت 77.73%، والتعليم الفندقي 62.23%، والتعليم الصناعي 87.51%، مشيرًا إلى أن النسبة العام تبلغ 79.49%.

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