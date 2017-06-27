الصحة تغلق 4 منشآت غذائية وتعدم 250 كيلو أغذية فاسدة بالساحل الشمالي

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن غلق 4 منشآت غذائية وإعدام طن و250 كجم أغذية متنوعة، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك في أول أيام الحملة المكبرة التي شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية بداية من محافظة الإسكندرية مرورًا بالساحل الشمالي حتى مرسى مطروح، خلال عيد الفطر، والتي تستمر حتى الخميس المقبل.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم المرور على 22 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، حيث تم ضبط 500 كجم أغذية متنوعة للشك في عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وسحب 31 عينة أرسلت للمعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها، مشيرا إلى تحرير 63 محضرا حيال المخالفات التي تم رصدها وعرضها على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

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من جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه انه لن يتم التهاون في التعامل مع أي منشأة غذائية تفتقد للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وذلك حرصا على الصحة العامة للمواطنين.