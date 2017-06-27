بدء تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي بتمويل من البنك الدولي

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أعلنت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس وحدة إدارة المشروعات، أن شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الدقهلية، والبحيرة، والشرقية، دعت شركات المقاولات (من الفئة الأولى والثانية) المتخصصة فى مجال مشروعات الصرف الصحى لإبداء رغبتها فى التأهل لتنفيذ أعمال محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحى، أو توسعة أو إعادة تأهيل المحطات القائمة بسعات تصميمية مختلفة تصل إلى (30 ألف م3/يوم بالنسبة لمحافظة الدقهلية، و12 ألف م3/يوم بالنسبة لمحافظة البحيرة، و20 ألف م3/يوم بالنسبة لمحافظة الشرقية)، وشركات المقاولات (من الفئات الأولى والثانية والثالثة) لتنفيذ شبكات الصرف الصحى ومحطات رفع مياه الصرف الصحى، وخطوط الطرد الخاصة بها.

وأكدت وكيل الوزارة أن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، والممول من البنك الدولي بقرض قيمته 550 مليون دولار فى مرحلته الأولى، لتوسعة وتحسين خدمات الصرف الصحى فى 155 قرية وتوابعها، بمحافظات الدقهلية، والبحيرة، والشرقية، ومد خدمات الصرف الصحي المتكاملة إلى 167 ألف وصلة منزلية لخدمة 833 نسمة.

وأوضحت المنشاوى أنه يمكن لشركات المقاولات المصرية المُتقدمة الاتحاد مع الشركات العالمية من خلال شراكة قانونية لتعزيز فرصها فى التأهل خاصة فى مجال محطات المعالجة، علمًا بأن مؤهلات مقاولي الباطن لن تُحسب لصالح المقاول طالب التأهل، مؤكدة أنه سيتم اختبار الشركات المؤهلة طبقا للمعايير المطلوبة فى وثيقة الدعوة، ووفقا لأحكام دليل إجراءات الشراء والتعاقدات الخاص ببرنامج (SRSSP).

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من جانبه، قال الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفنى لوزير الإسكان، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات، إن البرنامج يسمح بصرف جزء من قيمة التعاقد بالعملات الأجنبية لتغطية قيمة المهمات الميكانيكية والكهربائية المُوردة من الخارج.

وأشار نائب الوزير إلى أنه يمكن لشركات المقاولات الراغبة بإبداء الاهتمام الحصول على مستندات الدعوة مجانًا من مقر الشركات الثلاث (شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية – المنصورة – خلف مساكن العبور – الطريق الدائرى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة – دمنهور – جزيرة البط – شارع الجيش، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية – الزقازيق – خلف مديرية الإسكان والمرافق – 29 شارع سعد زغلول)، ومن ثم تقديم خطابات لإبداء الاهتمام فى ظرف مغلق، مرفق به نماذج ومستندات التأهيل المطلوبة، ومستوفاة لمتطلبات وثيقة الدعوة، وذلك فى موعد غايته (24 يوليو 2017 – الساعة 12 ظهراً – بالنسبة لشركة الدقهلية، 26 يوليو 2017 – الساعة 12 ظهراً – بالنسبة لشركة البحيرة، 25 يوليو 2017 – الساعة 12 ظهراً – بالنسبة لشركة الشرقية).