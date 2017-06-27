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الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعظمى في القاهرة 37 درجة

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الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعظمى في القاهرة 37 درجة الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعظمى في القاهرة 37 درجة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

وتقل الرؤية صباحا على شمال البلاد بسبب الشبورة المائية، أما الرياح أغلبها شمالية غربية ومعتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على كلا البحرين تكون شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

الإسكندرية 23 31

مطروح 22 30

بورسعيد 24 32

دمياط 25 32

بلطيم 23 33

الإسماعيلية 24 38

السويس 25 37

العريش 19 33

نخل 18 36

طابا 20 37

الطور 24 35

مرسى علم 28 38

الغردقة 28 38

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شرم الشيخ 29 41

رفح 18 32

كاترين 20 34

سيوة 24 38

المنيا 23 36

الفيوم 23 38

رأس سدر 23 37

أبوسمبل 24 42

وسط الدلتا 24 36

أسيوط 23 38

سوهاج 25 41

الأقصر 28 44

أسوان 27 43

شلاتين 27 41

حلايب 29 37

الوادى الجديد 25 40

قنا 27 43

نويبع 28 39

السلوم 22 34

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