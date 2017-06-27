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عضو «دفاع البرلمان» يطالب بتشريع يمنع استيراد الألعاب النارية

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عضو «دفاع البرلمان» يطالب بتشريع يمنع استيراد الألعاب النارية عضو «دفاع البرلمان» يطالب بتشريع يمنع استيراد الألعاب النارية

التحرير

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قال اللواء أحمد مدين، عضو لجنة االدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن استخدام الألعاب النارية لترويع الآمنين يعتبرشكل من أشكال الإرهاب، الأمر الذي يتطلب القضاء على تلك الظاهرة، مشيرًا إلى أن الإرهاب يمكن تعريفه بأنه أي عمل يهدف إلى ترويع فرد أو جماعة أو دولة بغية تحقيق أهداف لا تجيزها القوانين المحلية أو الدولية، والألعاب النارية تعد ترويعًا للآمنين.

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وطالب مدين، فى تصريحات له اليوم، بضرورة خروج تشريع من مجلس النواب لمنع استيراد وتداول الألعاب النارية، حتى يتم إدراجها كنوع من الإرهاب فى المجتمع، لافتاً إلي أن منع استيرادها توفر العملة الصعبة التي يمكن أن تفيد الاقتصاد المصرى، خاصة أن السماح باستيراد الألعاب النارية يؤدى إلى نزيف العملة الصعبة فى ، فى الوقت الذى تحتاج لها الدولة ليتعافي اقتصادها-بحسب قوله.

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