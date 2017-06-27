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وزير التجارة الأمريكي يلغي زيارته لبرلين في اللحظة الأخيرة

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مصراوي Masrawy

وزير التجارة الأمريكي يلغي زيارته لبرلين في اللحظة الأخيرة

11:39 ص الثلاثاء 27 يونيو 2017

وزير التجارة الأمريكي يلغي زيارته لبرلين في اللحظة الأخيرة

وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس

برلين- (د ب أ):

ألغى وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس زيارته لألمانيا في اللحظة الأخيرة، حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الثلاثاء في برلين.

وبحسب بيانات الوزارة ألغى روس زيارته في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين بسبب موعد مفاجئ مع الرئيس الأمريكي دونالد .

وقبل نحو أسبوع ونصف على عقد قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورج الألمانية كان يعتزم روس لقاء وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس لإجراء محادثات حول النزاع التجاري الدائر منذ شهور مع الولايات المتحدة، وتهديدات واشنطن بفرض إجراءات تقييدية لصادرات الصلب الأوروبية والألمانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر في مارس الماضي بالتحقيق في محاولات البلدان المصدرة للصلب لإغراق أسواق الولايات المتحدة بالمنتجات الرخيصة.

ومن المنتظر أن يصدر روس تقريرا بحلول نهاية هذا الشهر حول ما إذا كانت واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

وتنفي الألمانية تلك الاتهامات.

ويأتي النزاع على خلفية سياسة "أمريكا أولا" التي يتبعها الرئيس ترامب.

وتعرض هذه السياسة القائمة على الانعزال الاقتصادي التوافق بين الدول الاقتصادية الكبرى للخطر.

ومن المقرر أن يناقش قادة دول وحكومات مجموعة العشرين مطلع تموز/يوليو المقبل العديد من القضايا التجارية خلال القمة.

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