حبس سائق 4 أيام لحيازته 3 كيلو بانجو و100 قرص "تامول" في الأقصر

الأقصر - محمد محروس :

قررت نيابة الأقصر تحت إشراف المستشار خميس عيد، المحامي العام لنيابات المحافظة، اليوم الثلاثاء، حبس سائق ضُبط بحوزته 3 كيلو من البانجو، و 100 قرص "تامول"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت وردت معلومات للرائد أدهم الملواني، رئيس مباحث مركز شرطة البياضية، باتجار "أ.ح.ي" 25 عامًا سائق، مقيم بالروافعة، التابعة لدائرة المركز، في المواد المخدرة.

وبتشكيل فريق بحث جنائي بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية الأمن، ألقت قوة أمنية بقيادة النقيبان إسلام عبد الحكيم، وكيل إدارة مكافحة المخدرات، ويوسف الشامي معاون مباحث المركز، القبض على المتهم، وبحوزته المضبوطات سالفة الذكر.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، بمعاونة آخرين كونوا تشكيلًا عصابيًا للاتجار بالمواد المخدرة.

حُرر محضر بالواقعة، وجارٍ البحث عن المتهمين الآخرين.