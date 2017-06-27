وزير الرياضة يتابع اللمسات الأخيرة لافتتاح مونديال السلة

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يتابع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب و الرياضة، آخر استعدادات اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 سنة، التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 1 إلى 9 يوليو، وتقام علي مجمع الصالات باستاد القاهرة.

وأكد عبد العزيز على أن مجمع الصالات أصبح جاهزا تمامًا لاستقبال البطولة، وذلك بعد الانتهاء من تركيب الارضيات الجديدة في كل من صالة (1) و صالة (2) والتي تقام عليها كل مباريات البطولة بالإضافة الى صالة (3) التي تستضيف تدريبات المنتخبات المشاركة.

كذلك تم تركيب كل الأجهزة بناءً على متطلبات الاتحاد الدولى لكرة السلة، كذلك تم تجهيز المركز الاعلامى بكافة الأجهزة والانترنت لتقديم أفضل الخدمات الصحفيين والإعلاميين المصريين والأجانب.

ودعى عبد العزيز الجماهير المصرية لمؤازرة المنتخب الوطني في مشواره، والاستمتاع بأداء أفضل 16 فريق على مستوى العالم، والذى تعتبر هذه البطولة بمثابة شهادة ميلاد لنجوم المستقبل في السلة وبداية مشوارهم في الاحتراف في الدوريات العالمية.

وكان عبد العزيز قد التقى باعضاء اللجنة العليا للبطولة في عدة اجتماعات، استطاع خلالها انهاء كل العقبات والمناقشة مع كل لجان البطولة لخروج المونديال بالشكل اللائق، كما قام بجولات تفقدية لمجمع الصالات لمتابعة الاستعدادات، ومن المتوقع أن يقوم وزير الرياضة غدًا بجولة تفقدية لمجمع الصالات بإستاد القاهرة لمتابعة اخر المستجدات.

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الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني، بقيادة مديره الفني خوان أنطونيو أورينجا، سوف يتدرب مساء اليوم الثلاثاء، كما يتلقى قبل بدء البطولة وديا مع نظيره الأرجنتينى، استعداد لخوض غمار البطولة بعد والوقوع في مجموعة تضم منتخبات ألمانيا وبورتريكو وليتوانيا.

يشار إلى أن قائمة المنتخب الوطني لكرة السلة ضمت كل من «محمد أسامة - عمر إيهاب - عمر الألفي - عبد الرحمن سمير - عمر عزب - محمد ناصر - عبد الرحمن شريف الجندي عمر الشيخ - عصام تامر - أحمد خلف "بيبو" - سيف الصناديلي - محمد رضا».