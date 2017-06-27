قبل نصف النهائي.. تعرف على الجيل الذهبي لإسبانيا في يورو تحت 21 سنة

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تنطلق اليوم مباريات نصف نهائي يورو 2017 تحت 21 سنة المقام حاليًا في بولندا، حيث يواجه المنتخب الإسباني نظيره الإيطالي بينما تصطدم ألمانيا بنظيرتها إنجلترا.

وستكون المباراة الأولى بين إسبانيا وإيطاليا تكرار لنهائي نسخة 2013 الذي توج به لاروخا للمرة الرابعة في تاريخها بالفوز على الطليان بنتيجة 4-2، وامتلك المنتخب الإسباني حينها جيلًا ذهبيا نستعرضه في السطور التالية كالأتي:

1- ديفيد دي خيا

انضم ديفيد دي خيا لصفوف مانشستر يونايتد عقب تتويجه بلقب اليورو تحت 21 سنة في عام 2011، وأصبح منذ ذلك الحين واحد من أفضل الحراس في العالم وحارس إسبانيا الأول حاليًأ دون منازع.

2- أسير إيراميندي

يعتبر إيرامنيدي واحد من أبرز اللاعبين الذين ساعدوا ريال سوسيداد على احتلال المركز الرابع في الدوري الإٍسباني في موسم 2012- 2013 لينتقل بعدها إلى ريال مدريد بإعتباره الخليفة المنتظر لتشابي ألونسو قبل أن يعود للفريق الباسكي من جديد بعدها بعامين.

3- مارك بارترا

يعد بارترا من أبرز اللاعبين في المنتخب الإٍسباني الذي توج بلقب اليورو تحت 21 سنة في عام 2013 رفقة مدرب المنتخب الإٍسباني الحالي جوليان لوبيتيجي، وقضى بارترا 3 مواسم في صفوف برشلونة قبل أن يرحل العام الماضي إلى بروسيا دورتموند، وخاض المدافع 12 مباراة دولية مع إسبانيا ويعد الخليفة المنتظر لأي من جيرارد بيكيه أو سيرجيو راموس.

4- إينيجو مارتينيز

قضى المدافع مسيرته الإحترافية بالكامل في صفوف ريال سوسيداد، حيث خاض مع الفريق الباسكي 223 مباراة، وسيلعب الموسم المقبل في بطولة الدوري الأوروبي.

5- ألفارو موراتا

لعب موراتا دورًا محوريًا في تتويج إسبانيا بلقب يورو تحت 21 سنة في عام 2013، وذلك بعدما سجل في جميع مباريات دور المجموعات وفي نصف النهائي، وقضى موسمين في صفوف يوفنتوس بعد رحيله عن ريال مدريد في عام 2014، قبل أن يعود للمرينجي من جديد الموسم الماضي ويساعد الفريق للتتويج بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا.

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6- كريستيان تيلو

نافس الجنالح الكتالوني نظيره إيكر مونايين لحجز مكان في مركز الجناح الأيمن للمنتخب الإسباني، ولعب تيلو أخر موسمين على سبيل الإعارة في صفوف كل من بورتو وفيورنتينا، ويقترب من الرحيل إلى ريال بيتيس الموسم المقبل.

7- ألبرتو مورينو

انضم الظهير الأيسر لصفوف ليفربول في صيف 2014 بعدما ساعد إشبيلية على الفوز بلقب الدوري الأوروبي في ذلك الموسم، وخاض مورينو حتى الآن 3 مباريات دولية مع المنتخب الإسباني.

8- إيسكو

هو واحد من أبرز نجوم يورو 2013 تحت 21 سنة بكل جدارة، وانضم اللاعب الإسباني الذي ولد في مالاجا لصفوف ريال مدريد عقب تتويجه بلقب الأوروبي مع منتخب إسبانيا للشباب، وقدم الموسم الماضي مستويات مبهرة مع ريال مدريد ليلهم الفريق الملكي للتتويج بالثنائية مع زيدان، ونجح في التتويج بثالث ألقابه في دوري أبطال أوروبا في غضون 4 أعوام.

9- مارتن مونتويا

لعب مونتويا أساسيا في يورو 2013 على حساب داني كارفخال، ومع ذلك لم يتمكن من حجز مكان له في التشكيل الأساسي مع برشلونة بعدما خاض 67 مباراة مع البرسا ليرحل في عام 2015 لصفوف إنتر ومن ثم ريال بيتيس على سبيل الإعارة قبل أن يرحل بصورة نهائية الموسم الماضي لصفوف فالنسيا.

10- تياجو ألكانتارا

قدم ألكانتارا مستويات مميزة للغاية في يورو تحت 21 سنة في عام 2011 في الدنمارك، ليتمكن صانع الألعاب من الفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة التالية في عام 2013 بعدما قاد الفريق للقب الثاني على التوالي من خلال تسجيله هاتريك في المباراة النهائية ورحل في ذلك الصيف من برشلونة إلى بايرن موينيخ حيث توج منذ ذلك الحين مع العملاق البافاري بـ9 ألقاب.

11- كوكي

يعد من كوكي من أبرز لاعبي أتلتيكو مدريد في الوقت الحالي، وتوج مع الروخيبلانكوس بخمسة ألقاب وخاض نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في الفريق، وجدد عقده مؤخرًا مع الفريق حتى عام 2024.