ماذا قدم المدربين الهولنديين في «البريميرليج»؟

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أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، عن تعاقده مع فرانك دي بور، كمديرًا فنيًا للفريق، لمدة ثلاث مواسم، ليصبح ثامن مدرب هولندي يدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وكان قد تقدم سام ألاردايس، صاحب الـ 62 عامًا، باستقالته من تدريب كريستال بالاس، بعد أيام من قيادته للفريق إلى النجاة من الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، عقب توليه المهمة في ديسمبر الماضي، خلفاً للمقال ألان بردو.

وتولى فرانك دي بور، صاحب الـ 47 عامًا، القيادة الفنية لفريق أياكس الهولندي خلال الفترة من 2010 إلى 2016، وحقق خلالهم لقب الدوري الهولندي في 4 مواسم (2010–11، 2011–12، 2012–13، 2013–14)، ثم تولى إنتر الإيطالي قبل أن يُقال.

وفيما يلي نستعرض تاريخ المدربين الهولنديين في «البريميرليج»:

رود خوليت

كان رود خوليت، أول مدير فني هولندي يدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في صيف 1996 عندما تولى القايدة الفنية لنادي تشيلسي، ليقودهم للفوز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في عام 1997، ليكون أول لقب كبير للنادي منذ 26 عامًا، وحل في ذلك الموسم في المركز السادس مع البلوز، وأقيل من منصبه في الموسم التالي رغم أن تشيلسي كان يحتل المركز الثاني حينها، إلا أنه خرج بسبب خلافات مع كين بيتس.

وفي أغسطس 1998 تولي خوليت القيادة الفنية لفريق نيوكاسل يونايتد، وأنهى الموسم معهم في المركز الثالث عشر، كما أنه خسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يستقيل بسبب هزيمته للديربي أمام سندرلاند في وقت مبكر من الموسم التالي.

مارتن يول

تولى مارتن يول القيادة الفنية لفريق توتنهام هوتسبير في عام 2004 ليصبح ثاني هولندي يدرب في البريميرليج، واستطاع أن يحتل المركز الخامس في موسمين مع الفريق، وفي موسم 2007-2008 بدأ مع الفريق بدايو سيئة أدت إلى إقالته، وتعاقد توتنهام مع خواندي راموس حينها.

جوس هيدينك

شغل هيدينك منصب المدرب المؤقت لتشيلسي مرتين، في عامي 2009 وموسم 2015-16، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي في ولايته الأولى امام إيفرتون، لكنه خسر أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي ولايته الثانية جاء بعد إقالة جوزيه مورينيو، وقاد هيدينك البلوز لاحتلال المركز العاشر بعد أن كان الفريق قي المركز السادس عشر.

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رينيه مولينستين

ظل رينيه مولينستين مساعدًا للأسطورة السير أليكس فيرجسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، لكنه في موسم 2013-2014 تولى القيادة الفنية لفولهام إلا أنه فشل مع الفريق بعد خوضه 17 مباراة فاز في 4 وتعادل في 4 وتلقى 9 هزائم، ليقال من الفريق بعد 75 يومًا فقط.

لويس فان جال

تولى لويس فان جال القيادة الفنية لنادي مانشستر يونايتد في مايو 2014 خلفًا لديفيد مويس، وظل مع الشياطين الحمر لموسمين، ولم يقدم النتائج المنتظرة مع الفريق بعد احتلاله المركزين الرابع والخامس على التوالي في جدول الترتيب، إلا أنه قبل أن يغادر توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2016.

ديك أدفوكات

تولى ديك أدفوكات، قيادة فريق سندرلاند في مارس 2015 وصنع مع الفريق نتائج إيجابية في الموسم الأول، ولكن في الموسم الثاني استقال في وقت مبكر في شهر أكتوبر من موسم 2015-2016 بعد بداية سيئة مع الفريق.

رونالد كومان

تولى رونالد كومان القيادة الفنية لفريق ساوثهامتون، خلف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي تولى توتنهام هوتسبير، وقدم كومان موسمين رائعين مع القديسين، بعد احتلاله المركز السابع والسادس في جدول الترتيب على التوالي.

وفي 14 يونيو 2016 تولى منصب المدي الفني لفريق إيفرتون ليحتل معهم المركز السابع في أول موسم له مع الفريق، ولديه رؤية ليكون الفريق ضمن الأربعة الكبار في الموسم المقبل.