رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس يغادر الحزب الاشتراكي

مانويل فالس في 10 كانون الثاني/يناير 2017 في سان-ب

(أ ف ب):

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس، الذي دعم الوسطي ايمانويل ماكرون في انتخابات الرئاسة على حساب المرشح الاشتراكي، انه سيغادر الحزب الاشتراكي الذي يشهد تفككا واسع النطاق.

وصرح فالس (54 عاما)، الثلاثاء، عبر اذاعة ار تي ال ان "جزءا من حياتي السياسية ينتهي. أغادر الحزب الاشتراكي، أو أن الحزب الاشتراكي يغادرني". وفالس المولود في برشلونة قبل منحه الجنسية الفرنسية انضم الى الحزب الاشتراكي في سن الـ17.

تولى فالس المعروف بفورات غضبه وطبعه الحاسم، رئاسة الوزراء لدى الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند من 2014 الى 2016، وكان على خلاف منذ أشهر مع حزبه الممزق بين تيارات متباعدة.

بعد هزيمته في يناير في الانتخابات التمهيدية الاشتراكية، أعلن دعم ماكرون من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية مديرا ظهره لمرشح حزبه بونوا آمون.

وتعرض أثناء ترؤسه للحكومة لانتقادات من جناح يسار حزبه الذي أخذ عليه مواقف اعتبرت مغالية في الليبرالية على مستوى الاقتصاد وشديدة الصرامة في المجال الأمني.

وأكد فالس انه سيكون "ضمن أكثرية" ايمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية، ولم يستبعد الانضمام الى الحزب الرئاسي "الجمهورية الى الأمام".