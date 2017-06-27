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«بيبيون» حسام غالي وعجز «الهضبة».. 6 لقطات من حفل زفاف رمضان صبحي وحبيبة

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«بيبيون» حسام غالي وعجز «الهضبة».. 6 لقطات من حفل زفاف رمضان صبحي وحبيبة «بيبيون» حسام غالي وعجز «الهضبة».. 6 لقطات من حفل زفاف رمضان صبحي وحبيبة

التحرير

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فاجأ رمضان صبحي، لاعب وسط "ستوك سيتي" الإنجليزي، جمهوره في ثاني أيام العيد بزواجه من حبيبة إكرامي، ابنة الكابتن إكرامي، حارس منتخب الأسبق، وشقيقة حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر "شريف إكرامي"، وشهد الحفل الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حضور عدد كبير من نجوم الرياضة والفن والإعلام.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من اللقطات البارزة بحفل الزفاف..

1- فستان العروس
أبهرت حبيبة جميع الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول صورها بفستان الزفاف، والذي جاء بتصميم أنيق وجذاب أضفى على مظهرها الجمال، وكذلك أشادوا بتمسكها بالحجاب في زفافها واختيارها للمكياج البسيط.
وعلى الرغم من إعجاب الكثيرين بفستان "حبيبة"؛ فإن البعض اعتبره مبالغًا فيه، ووصفه البعض بـ"ستارة" نظرًا لأنه مزود بذيل طويل من الخلف.

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2- رقص إكرامي
تداول الكثيرون صورًا لوالد العروس الكابتن إكرامي بينما يرقص فرحًا في زفاف ابنته، وهو ما لقي إعجاب وإشادة من الكثيرين.

3- دموع العروس
ظهرت "حبيبة" في بعض الصور تبكي بينما تحتضن والدها، خاصة وأنها من المفترض أن تسافر مع زوجها "صبحي" إلى انجلترا.

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أحيا الفنان الكبير "عمرو دياب" حفل الزفاف، وأمتع الحاضرين بعدد من أغانيه المميزة، كما غنى لـ"رمضان صبحي" مقطع "أبو التفانين" الذي شارك به في إعلان "فودافون" برمضان الماضي، وكذلك أهدى الهضبة العروسين أغنية "قمرين".
وأثار الهضبة جدلًا واسعًا عبر السوشيال ميديا، حيث ألمح الكثيرون إلى ظهور أعراض كبر السن عليه.

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5- مها أحمد وابنها
حرصت الفنانة مها أحمد على حضور حفل زفاف "رمضان صبحي" و"حبيبة" برفقة ابنها "عادل"، وظهرت "مها" بفستان قصير أزرق اللون مزود بأكمام شفافة.

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6- حسام غالي
حضر اللاعب "حسام غالي"، كابتن فريق النادي الأهلي، حفل زفاف العروسين، ولفت الأنظار إليه بارتداء "بيبيون" كبير في الحجم، مما أثار سخرية البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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التحرير

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