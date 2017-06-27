إذا كانت هذه أول زيارة لك لـ "دهب".. لحمايتك لا تنسى هذا الغرض

مصراوي Masrawy

كتبت- هاجر حاتم:

مع موسم الصيف، يزداد الإقبال على الكثير من المناطق السياحية من بينها مدينة دهب، التي تشتهر بالهدوء والمناظر الخلابة، والجبال العالية، وأفضل الأماكن عالميًا لممارسة رياضة الغطس.

بالإضافة إلى ذلك تشتهر دهب بالشعب المرجانية النادرة، لهذا لا ينصح نزول البحر أو المشي على الشاطئ دون ارتداء "حذاء البحر" وهو حذاء يتم تصميمه خصيًصا من أجل الحفاظ على قدميك من الشعب المرجانية، حتى لا تصطدم بشكل مباشر بقدميك، وتتسبب بجروح أو إصابات خطيرة، كما أن بعضها يكون سام.

يتراوح سعر الحذاء بين الـ 60- 100 ج ويتم شراؤه من الأسواق في دهب، أو بمحلات الأحذية الرياضية.