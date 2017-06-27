ضبط سيارة محملة بـ7 آلاف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في القليوبية

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نجحت إدارة الطرق والمنافذ بالقليوبية، بضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من السولار المخصصة لتشغيل مولدات محطات تقوية شبكة اتصالات قبل بيعها بالسوق السوداء.

تلقى اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور النقيب إبراهيم هاني أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتيم، تمكن من ضبط سيارة قيادة جمال ع 31 عامًا - سائق، مُحملة بكمية من وقود السولار تقدر بنحو 7000 لتر بغرض بيعها في السوق السوداء.

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بسؤال قائد السيارة، أقر بتحميله السولار من محطة وقود "توتل" الكائنة أعلى الطريق الدائري وذلك لتوزيعها على شبكات التقوية الخاصة بشركه اتصالات.

تم التحفظ على السيارة وتسليم الحمولة لمحطة وقود التعاون، وتحرر المحضر اللازم وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعه.