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وزيرة التضامن: نستقبل 500 استفسار وطلب علاج يوميًا من المخدرات

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وزيرة التضامن: نستقبل 500 استفسار وطلب علاج يوميًا من المخدرات وزيرة التضامن: نستقبل 500 استفسار وطلب علاج يوميًا من المخدرات

التحرير

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قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى احتفل هذا العام باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ونفّذ العديد من الأنشطة الميدانية التي استفاد منها نحو 15 ألف شاب وفتاة بمختلف المحافظات طيلة شهر كامل، كما تم تنظيم دوري كرة قدم تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" وشارك بها 320 لاعبا يمثلون مختلف أحياء جنوب القاهرة.

وأعلنت وزيرة التضامن، أن الصندوق يستعد عقب إجازة عيد الفطر لإطلاق نتائج المسح القومي عن التدخين والمواد المخدرة والكحوليات بين طلبة المدارس الثانوي والذي يحدد مدى انتشار المشكلة بين المدارس الثانوي العام والفني ويقارن بين انتشارها بين الطلبة والطالبات ويحدد انتشارها وفقاً للنطاق الجغرافي، مشيرة إلى انه على ضوء نتائج هذا المسح، تتم التدخلات الوقائية والعلاجية وفقا لخطة يتبنى الصندوق وضعها وتنفيذها، بدءا من العام الدراسى المقبل، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.    

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وأشارت إلى أن حملة "أنت أقوى من المخدرات" التى نفذها الصندوق مع الكابتن محمد صلاح، وتم بثها تليفزيونياً طوال شهر رمضان، قد ساهمت فى زيادة التفاعل المجتمعى مع الخط الساخن بشكل كبير، حيث وصل متوسط عدد الاتصالات اليومية الواردة للخط الساخن إلى 500 اتصال يوميًا تنوعت بين طلب المشورة وطلب العلاج، بينما كانت تتتراوح متوسط المكالمات اليومية قبل إطلاق الحملة بين 100 إلى 150 اتصال يوميًا.

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التحرير

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