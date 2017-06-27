إصابة 8 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب بيت لحم

رام الله- ( د ب أ):

أصيب ثمانية فلسطينيين بينهم مسعف واعتقل شاب، صباح اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات اسرائيلية اندلعت في مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات إسرائيلية أطلقت النار من مسافة صفر صوب قدم أحد العاملين في الإغاثة الطبية، خلال مواجهات اندلعت في المخيم، كما داهمت منزل عائلته وعاثت فيه خرابا واعتدت على والده، قبل أن تعتقل شقيقه.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات، ما أدى لإصابة خمسة شبان بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وشاب بعيار معدني مغلف بالمطاط في رأسه، نقلوا جميعهم للمستشفى.

وأشارت إلى أن عربة جيب عسكرية دهست شابا يبلغ من العمر 24 عاما خلال المواجهات، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض، نقل على إثرها للمستشفى في بيت جالا.