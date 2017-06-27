تركيا تكثف ملاحقتها لمعارضي نظام أردوغان في ألمانيا

برلين- (د ب أ):

كشف تقرير صحفي أن تركيا تلح على سلطات الأمن الألمانية في ملاحقة معارضي نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ألمانيا، مثل أنصار حركة فتح الله جولن، التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا في يوليو الماضي.

وذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء أن السلطات التركية سلمت نظيرتها الألمانية مؤخرا قوائم جديدة تتضمن بيانات خاصة بهؤلاء الأفراد بغرض ملاحقتهم.

وقال متحدث باسم وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير ردا على استفسار من الصحيفة: "وزارة الداخلية الألمانية على علم بعدد محدود لا يتجاوز العشرة من هذه القوائم أو مجموعات الوثائق التي تتضمن بيانات خاصة بأفراد ومنظمات (شركات)".

وذكرت الصحيفة استنادا إلى مصادر أمنية أنه جرى مؤخرا التحري عن إحدى القوائم نهاية نيسان/أبريل الماضي، وبعد الاطلاع عليها تم إبلاغ الولايات الألمانية المختصة بها.

وبحسب التقرير، تسلم مكتب الشرطة الجنائية المحلي في ولاية برلين على سبيل المثال في 16 يونيو الماضي قائمة مكونة من نحو 40 صفحة تضم 72 اسما.

وعن التعامل العام مع هذه القوائم ذكرت مصادر من وزارة الداخلية الألمانية أن هناك محاولات لتحديد أماكن الأشخاص المدرجين في هذه القوائم حتى تطلعهم مكاتب الشرطة الجنائية بأمر هذه القوائم، وأضافت: "لم يتم اتخاذ أي إجراءات قمعية بالتأكيد".