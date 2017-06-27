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حماس تحمل إسرائيل تبعات تصعيدها في غزة

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مصراوي Masrawy

حماس تحمل إسرائيل تبعات تصعيدها في غزة

10:29 ص الثلاثاء 27 يونيو 2017

حماس تحمل إسرائيل تبعات تصعيدها في غزة

ارشيفية

غزة- (د ب أ):

حملت حركة "حماس" اليوم الثلاثاء إسرائيل تبعات تصعيدها في قطاع غزة بعد شنها ثلاث غارات جوية على القطاع الليلة الماضية.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم ، في بيان صحفي، إن "زعم الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صاروخ من غزة وإصدار بيان باسم داعش لتبرير ما جرى من تصعيد واستهداف لمواقع المقاومة لعبة إسرائيلية خطيرة ومكشوفة".

وأضاف برهوم: "نحذر من التمادي في هذه اللعبة والاستمرار في هذا التصعيد الخطير والقصف أو المساس بأي من أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى الاحتلال الإسرائيلي أن يتحمل كل تبعات حماقاته وسياساته غير محسوبة العواقب".

وشنت طائرات حربية إسرائيلية الليلة الماضية ثلاث غارات على قطاع غزة استهدفت موقعين تدريب يتبعان جماعات مسلحة وأرضًا زراعية من دون وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات جاءت ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة تجاه منطقة مفتوحة قرب المجلس الإقليمي (شعار هانيجيف) في جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار.

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