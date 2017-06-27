ماذا تفعل في حالة التعرض لـ "لسعة قنديل" في المصيف؟

كتبت- هاجر حاتم:

نستقبل هذه الأيام ولمدة 3أشهر فصل الصيف، حيث يذهب الكثيرون إلى البحر والشاطئ من أجل التنزه، إلا أن هذه المتعة قد تفسد بسبب التعرض لـ "لسعة" لدغة قناديل البحر، التي قد تتسبب في حدوث التهابات بالجلد، عند نزول المصيفين للبحر.

لهذا أوضح دكتور "هاني الناظر" رئيس معهد البحوث الأسبق، بأنه عند التعرض لمثل هذه "اللدغة" يجب أولا غسل المكان فورًا بماء البحر، ثم وضع الخل على المكان المصاب أو الزبادي حتي يتم معادلة التأثير القلوي للمادة التي يفرزها القنديل.

وأضاف الناظر أنه في حالة حدوث أي التهاب بالفعل نبادر بوضع كريم مضاد للالتهاب بمعدل مرتين يوميًا مع تناول قرص مسكن في حالة الاحساس بحرقان شديد.

إرشادات عامة

-لا تلمس قنديل البحر حتي ولو كان ميتاً، لأنه يمكن أن تتواجد بداخله خلايا سامة يمكن أن تسبب لك لسعة، خصوصاً أن بعض أنواع قنديل البحر لديها مخالب طويلة جداً.

- حاول التعرف علي أشكال قنديل البحر المختلفة، حيث أنها تبدو مثل الأكياس البلاستيك أو الحطام لذلك يجب الانتباه لها جيداً، ومن الأفضل عدم لمسها علي الإطلاق.

-إذا شعرت بلسعة خفيفة في أي وقت في الماء حتى وإن كانت لسعة لا تُذكر عليك الخروج من الماء مباشرة.

-أخبر حرس الشاطئ في حالة وجود قنديل البحر بحيث يتم تحذير الأخرين قبل السباحة.