هذه مواصفات ملابس العمل المناسبة للصيف

د ب أ:

أفادت مجلة "إن ستايل" الألمانية بأن ملابس العمل المناسبة للصيف ينبغي أن تمتاز ببعض المواصفات، التي توفر للمرأة إحساسا بالراحة أثناء العمل في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن ملابس العمل المناسبة للصيف ينبغي أن تكون مصنوعة من القطن أو الفسكوز، في حين أن الحرير يعمل على تبريد الجسم.

كما ينبغي أن تكون الملابس ذات قصة واسعة وفضفاضة وليست ضيقة وملتصقة بالجسم، ومن الأفضل أيضا أن تكون ذات قصّة طويلة، كالتونيك. وتعد الملابس ذات القصّة الأكبر من المقاس "Oversized" مثالية لإطلالة العمل الصيفية.

وبالنسبة للملابس الكاشفة لأجزاء من الجسم، أشارت "إن ستايل" إلى إمكانية ارتداء القطع الفوقية الكاشفة للأكتاف، بينما لا يجوز ارتداء القطع الفوقية الكاشفة للبطن أو الظهر، كي لا تبدو الإطلالة مبتذلة.

كما لا يجوز أن تكون الملابس ذات ألوان صارخة أو مزدانة بمطبوعات لافتة للأنظار، خاصة في مجالات العمل ذات الطابع المتحفظ.

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