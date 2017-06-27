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صور وفيديو| عمرو دياب يحيي حفل زفاف رمضان صبحي وحبيبة إكرامي

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أحيا الفنان ، حفل زفاف رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وستوك سيتي الحالي، وحبيبة، ابنة حارس الوطني الأسبق إكرامي الشحات، وشقيقة شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي والمنتخب، في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، بحضور نجوم القلعة الحمراء.

كما حضرالحفل محمود الخطيب نائب رئيس الأهلي السابق وحسن حمدي رئيس الأهلي السابق، وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، واللاعبين حسام غالي وزوجته وأحمد حسن ومحمود حسن «تريزيجيه» ومروان محسن ورامي ربيعة وأحمد حجازي ومحمد فضل وزوجته وأحمد فتحي والفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل والفنان كريم فهمي والفنان محمد رجب. 

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وحرص عمرو جمال وأحمد الشيخ وأحمد عادل عبد المنعم وسعد سمير وحسين السيد ومحمد هاني وسيد معوض وصالح جمعة ووليد سليمان وباسم علي وكريم «نيدفيد» ومؤمن زكريا على حضور الحفل، والتقاط الصور التذكارية.

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