اتهام الرئيس البرازيلي ميشيل تامر رسميا بالفساد

ريو دي جانيرو - د ب أ

اتهم الرئيس البرازيلي ميشيل تامر، رسميا، يوم الإثنين، بقبول رشوة، بحسب ما ذكرته محطة "جلوبو نيوز" التلفزيونية.

وأحال المدعي العام رودريجو جانوت الاتهامات إلى أعلى محكمة في البلاد، المحكمة الاتحادية العليا في برازيليا.

وهذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها رئيس حالي رسميا بالفساد في البرازيل.

وتتعلق هذه الاتهامات برشاوي مزعومة دفعتها شركة "جيه بي إس"، أكبر شركة لتعبئة اللحوم في العالم، إلى تامر. واتهم المسؤولون التنفيذيون في الشركة الرئيس بقبول رشاوي منذ سنوات.

وفي إطار صفقة لتخفيف العقوبة، قدم جوسلي باتيستا، أحد مالكي الشركة، تسجيلا صوتيا إلى النيابة العامة، وتردد أن تامر سُمع في ذلك التسجيل وهو يوافق على تقديم مدفوعات إلى أحد الشهود في تحقيق فساد.

وبدا تامر في وقت سابق من يوم الإثنين متماسكا حيث قال إن لا شيء "سيدمره".

وقال تامر خلال مراسم اقيمت في قصر بالاسيو دو بلانالتو مقر الحكومة البرازيلية "لن يدمرنا أي شيء .. لا أنا ولا وزرائي".

وتولى تامر، وهو سياسي من يمين الوسط من حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، السلطة في أواخر أغسطس الماضي، بعد ان تم عزل ديلما روسيف اليسارية من منصبها بسبب خرق قوانين الميزانية.