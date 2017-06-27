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المصري يستأنف تدريباته استعدادا للأهلي

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المصري يستأنف تدريباته استعدادا للأهلي المصري يستأنف تدريباته استعدادا للأهلي

التحرير

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أستأنف النادي المصري بقيادة مديره الفني حسام حسن، تدريباته، استعدادًا لمباراته المرتقبة والتي تجمعه بنظيره الأهلي، والمقرر إقامتها في اليوم الرابع أو الخامس من شهر يوليو المقبل بعد حصوله على راحة سلبية استمرت يومين عقب مباراته الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.

ويسعى حسام حسن، للفوز بالنقاط الثلاث من أجل تأكيد تواجد الفريق بالمربع الذهبي، للمشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

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ويحاول العميد، تعويض غياب رباعي الفريق المتمثل في كل من أحمد جمعة، وعبدالله جمعة، بسبب الإيقاف وأحمد شكري، وأحمد سالم، للإصابة.

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التحرير

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