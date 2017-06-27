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بالصور| نجوم الرياضة والفن في حفل زفاف رمضان صبحي وحبيبة إكرامي

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بالصور| نجوم الرياضة والفن في حفل زفاف رمضان صبحي وحبيبة إكرامي بالصور| نجوم الرياضة والفن في حفل زفاف رمضان صبحي وحبيبة إكرامي

التحرير

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حرص عمرو جمال وأحمد الشيخ وأحمد عادل عبد المنعم وسعد سمير وحسين السيد ومحمد هاني وسيد معوض وصالح جمعة ووليد سليمان وباسم علي وكريم «نيدفيد» ومؤمن زكريا على حضور حفل زفاف رمضان صبحي وحبيبة إكرامي ابنة حارس الوطني السابق إكرامي الشحات وشقيقة شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي الحالي في أحد الفنادق الكبرى التجمع الخامس

كما حضرالحفل محمود الخطيب نائب رئيس الأهلي السابق وحسن حمدي، رئيس الأهلي السابق، وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني واللاعبين حسام غالي وزوجته وأحمد حسن ومحمود حسن «تريزيجيه» ومروان محسن و رامي ربيعة،وأحمد حجازي ومحمد فضل وحرمه وأحمد فتحي والفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل والفنان كريم فهمي والفنان محمد رجب.

ويقام حفل زفاف لاعب الأهلي السابق وستوك سيتي الحالي، علي نجلة إكرامي الشحات بأحدى فنادق القاهرة الجديدة.

حفل زفاف رمضان صبحي

حفل زفاف رمضان صبحي

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حفل زفاف رمضان صبحي

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التحرير

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