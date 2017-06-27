فيديو| «حسن حمدي والصقر وحجازي» أول الحضور في حفل زفاف رمضان صبحي

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حرص حسن حمدي، رئيس الأهلي السابق، واللاعبون حسام غالي وزوجته وأحمد حسن ومحمود حسن «تريزيجيه» ومروان محسن و رامي ربيعة، وأحمد حجازي، على أن يكونوا في مقدمة حضور حفل زفاف رمضان صبحي وحبيبة إكرامي ابنة حارس المنتخب الوطني السابق إكرامي الشحات وشقيقة شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي الحالي.

وجاء الخماسي في مقدمة حضور زفاف رمضان صبحي، لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، على حبيبة إكرامي، نجلة إكرامي الشحات وشقيقة شريف إكرامي. ويقام حفل زفاف رمضان صبحي في أحد الفنادق الكبرى التجمع الخامس.

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ويقام حفل زفاف لاعب الأهلي السابق وستوك سيتي الحالي، علي نجلة إكرامي الشحات بأحد فنادق القاهرة الجديدة.