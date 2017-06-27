حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الإثنينن عددا من الأحداث المهمة، والتي كان أهمها اللقاء بين ترامب ورئيس وزراء الهند، وكذلك سقوط قتلى في حادث مروري مروع بالأرجنتين، علاوة على قرار المحكمة العليا الأمريكية بخصوص حظر السفر.

1- المحكمة العليا الأمريكية توافق على تطبيق جزء من مرسوم تقييد السفر

علم الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك (أ ف ب)

وافقت المحكمة العليا الأمريكية على النظر في قانونية مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول منع السفر الذي وقعه خلال الشهور الأولى من دخوله البيت الأبيض.

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2- تيريزا ماي توقع اتفاقًا لتشكيل حكومة مع الحزب المحافظ الأيرلندي

رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى اليوم (أ ف ب)

وقّعت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي اتفاقا لتشكيل حكومة مع الحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي الشمالي بعد ثلاثة أسابيع تقريبًا على انتخابات تشريعية فقدت خلالها الغالبية المطلقة التي كانت تملكها في مجلس العموم.

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3- مسلحون في الفلبين يذبحون رهائن

غارات على مناطق الاسلاميين فى مارواى (أ ف ب)

قال الجيش الفلبيني إن المسلحين المتشددين الذين يتحصنون منذ أكثر من شهر في مدينة مراوي في جنوب الفلبين يقومون بذبح مدنيين، وذلك في الوقت الذي استأنفت فيه القوات عملياتها العسكرية بعد توقف مؤقت.

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4- ترامب يستقبل رئيس الوزراء الهندي

ترامب ورئيس الوزراء الهندي اليوم (أ ف ب)

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أول لقاء بين زعيمين يعتزمان توطيد العلاقات الشخصية رغم خلافات فعلية في وجهات النظر بشأن مواضيع كثيرة تتراوح من الهجرة إلى المناخ.

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5- قتلى في حادث مروري بالأرجنتين

حادث مرورى فى الأرجنتين - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الأرجنتينية أن ما لايقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم، إثر تحطم حافلة كانوا على متنها، على طريق متعرج في مدينة سان رافائيل بغرب البلاد.

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