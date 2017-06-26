العرب اليوم: قذائف على دمشق وعملية انتحارية في بغداد

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العربية، اليوم الإثنين، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها تحذير وزير الخارجية البحرين إلى قطر وتقدم القوات العراقية في الموصل، إضافة إلى تفجير انتحاري ببغداد.

1- القوات العراقية تحرر أحد أحياء الموصل القديمة

جندي عراقي يستعد للهجوم بالموصل اليوم (أ ف ب)

أعلن قائد عسكري عراقي أن القوات العراقية تمكنت من تحرير أحد الاحياء من سيطرة داعش، في منطقة الموصل القديمة (على بعد 400 كم شمالي بغداد).

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2- قذائف صاروخية عنيفة على أحياء عدة في دمشق

تصاعد دخان في دمشق - أرشيفية (أ ف ب)

أكد ناشطون سوريون سقوط قذائف صاروخية عنيفة على أحياء عدة في دمشق، فيما واصل الجيش السوري عملياته العسكرية في حي جوبر.

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3- تفجير انتحاري جنوبي بغداد

انتشار أمني بعد انفجار في بغداد - أرشيفية (أ ف ب)

ذكرت الشرطة العراقية أن اثنين من رجال الشرطة قتلا وأصيب مدني، جراء تفجير انتحاري بحزام ناسف، استهدف نقطة تفتيش في منطقة المسيب التابعة لمدينة الحلة مركز محافظة بابل (100 كم جنوبي بغداد).

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4- الجيش السوري يقضي على 18 إرهابيا من داعش

عناصر من تنظيم داعش الارهابي بالرقة (أ ف ب)

أعلن مصدر عسكري عن استعادة السيطرة على منطقة الضليعيات السورية، الواقعة على مشارف منطقة حميمة، على الحدود الإدارية بين محافظتي حمص ودير الزور.

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5- البحرين تحذر قطر من التصعيد

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (أ ف ب)

أكد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد الخليفة أن أساس الخلاف مع قطر سياسي وأمني وليس عسكرياً.

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