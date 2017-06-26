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طبيب الأهلي: نجهز مروان محسن للموسم الجديد

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طبيب الأهلي: نجهز مروان محسن للموسم الجديد طبيب الأهلي: نجهز مروان محسن للموسم الجديد

التحرير

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أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلى، عصعوبة لحاق مروان محسن مهاجم الفريق، بالبطولة العربية المقرر إقامتها فى الشهر المقبل.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»:" حالة مروان محسن تؤكد استحالة لحاقه بالبطولة العربية، لأن أمامه مزيدًا من الوقت حتى يعود للتدريبات بشكل طبيعي".

وتابع: "من المقرر أن يغادر مروان إلى المانيا عقب العيد مباشرة للخضوع لآخر فحص طبي، والمراجعة على البرامج التأهيلية التي خضع لها الفترة الماضية، ثم يعود للقاهرة لتنفيذ برنامج تأهيلى أخير، سوف نعده الأيام المقبلة بعد الاطلاع على نتيجة الفحص الأخير الذى سوف يجريه بألمانيا".

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وأضاف طبيب الفريق :" نحن نسعى لتجهيز مروان للموسم الجديد فهذه هي خطتنا معه لكي يشارك مع الفريق وهو مكتمل الشفاء".

واختتم: "أتعجب مِن الذين يتحدثون عن طول فترة علاج مروان محسن، فهي فترة طبيعية لأن اللاعب خضع لعملية الرباط الصليبي فى شهر فبراير ونحن الآن فى نهاية شهر يونيو، فلم يمر حتى الآن سوى قرابة خمسة أشهر وهذا وقت أقل بكثير من الطبيعي لعودة لاعب من عملية الرباط الصليبي".

وكان مروان محسن قد تعرض لإصابة قطع بالرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الجابون.

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التحرير

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