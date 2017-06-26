10 تصريحات ×24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

تصريحات عدة حول العالم، خلال 24 ساعة، كان أبرزها تعليق الرئيس الأمريكي على قرار المحكمة العليا وانتقاد وزير الخارجية لمطالب الدولة العربية من الدوحة، إضافة إلى مطالبة سيناتور جمهورى بالولايات المتحدة الأمريكية وقف بيع السلاح إلى دول الخليج.

1- ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن حظر السفر "انتصار" للأمن القومي الأمريكي



الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار المحكمة العليا بالسماح بالتنفيذ الجزئي لقرار حظر سفر مواطني ست دول إسلامية إلى الولايات المتحدة بأنه "انتصار واضح لأمننا القومي".

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2- جاويش أوغلو: المطالبة بإغلاق القاعدة التركية في قطر انتهاك لسيادة الدوحة



وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (أ ف ب)

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن على دول الخليج إدراك أن تركيا "دولة ليست عادية" إذا ما أرادت استهدافها بسبب نزاعات داخلية، مؤكدا أن "القاعدة التركية في قطر تهدف لحماية جميع الأشقاء في الخليج".

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3- لافروف: موسكو مهتمة بتطوير العلاقات مع إثيوبيا في جميع المجالات



وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو مهتمة بتطوير العلاقات مع إثيوبيا في مختلف المجالات.

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4- خامنئي: على العالم الإسلامي ان يدعم بوضوح شعب اليمن



المرشد الاعلى لجمهورية ايران آية الله خامنئي (أ ف ب)

دعا المرشد الاعلى لجمهورية ايران آية الله خامنئي العالم الإسلامي إلى ضرورة دعم الشعب اليمني ونبذ ما تعرض له من "قمع" خلال شهر رمضان، واصفًا ما يحدث في اليمن والبحرين "بالجروح التي أصابت جسد الأمة الاسلامية".

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5- ضاحي خلفان: الربيع العربي القادم بقيادة السيسي وسلمان وبن زايد



النائب السابق لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان (أ ف ب)

قال الفريق ضاحى خلفان، النائب السابق لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إن الربيع العربي القادم سيأتي بقيادة ثلاثة من أكبر قيادات المِنطقة، وهم العاهل السعودي والرئيس المصري وولي عهد أبو ظبي، وسيكون هدفه "خدمة الإنسان وحفظ الأمن"

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6- بيسكوف: من المتوقع عقد لقاء بين بوتين وترامب

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف (أ ف ب)

أعلن الكرملين أنه لايزال يتوقع عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة العشرين المزمع عقدها يومي السابع والثامن من يوليو المقبل في هامبورج بألمانيا.

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7- سيناتور جمهوري: لابد من عرقلة بيع السلاح إلى دول الخليج

رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب كوركر (أ ف ب)

هدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بعرقلة بيع السلاح إلى دول مجلس التعاون الخليجي الست، ما لم تحل الخلاف القائم بين بعض دول هذا المجلس وقطر

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8- وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية: منظومة صواريخ "ثاد" قرار مشترك مع الولايات المتحدة

وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج (أ ف ب)

أكدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانج كيونج هوا" أن نشر نظام صواريخ "ثاد" على الأراضي الكورية، قرار بين الدولتين الحليفتين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

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9- وزير خارجية إيران: نحن بحاجة إلى مجمع أمني إقليمي للحوار بمنطقة الخليج



وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أ ف ب)

أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى تجربة "خطة العمل المشترك الشاملة" (الاتفاق النووي) باعتبارها انموذجا للحل القائم علي الربح-ربح، مؤكدا علي ضرورة تأسيس مجمع أمني إقليمي في منطقة الخليج من اجل اشاعة الحوار.

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10- المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: السفير الروسي لدى الولايات المتحدة لن يغادر



المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية (أ ف ب)

رفضت وزارة الخارجية الروسية تقارير تفيد بأن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، سيرجى كيسلياك، سيغادر منصبه قريبا.

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