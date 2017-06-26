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18 لاعبًا في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء بتروجت

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18 لاعبًا في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء بتروجت 18 لاعبًا في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء بتروجت

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أعلن الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو، عن قائمة الفريق لمواجهة بتروجت المقبلة مساء الغد بمسابقة الدوري المصري. 

وتضم القائمة 18 لاعبًا هم :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - عمر صلاح

الدفاع: أحمد أبو الفتوح  - محمد مجدي - شوقي السعيد - محمود حمدي "الونش" -  محمد ناصف - حسني فتحي

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الوسط: أحمد توفيق - إبراهيم صلاح -  دونجا - معروف يوسف - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - محمد إبراهيم

الهجوم: محمد مسعد - ستانلي أوهايتشي - حسام باولو - إيمانويل مايوكا.

وتم استبعاد كلًا من مصطفى فتحي وعلي فتحي وأحمد رفعت ومحمود عبد الرحيم "جنش" للإصابة وإسلام جمال وأحمد جعفر وصلاح ريكو وأيمن حفني وأسامة إبراهيم لأسباب فنية.

ويستضيف ملعب بتروسبورت مباراة بتروجيت والزمالك، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الممتاز مساء الثلاثاء. 

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التحرير

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