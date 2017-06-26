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رويترز : فنادق الدوحة تعاني في عيد الفطر بسبب المقاطعة العربية

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مصراوي Masrawy

رويترز : فنادق الدوحة تعاني في عيد الفطر بسبب المقاطعة العربية

09:44 م الإثنين 26 يونيو 2017

رويترز : فنادق الدوحة تعاني في عيد الفطر بسبب المقاطعة العربية

القاهرة - (مصراوي):

أظهر مسح أجرته وكالة رويترز للأنباء شمل خمسة فنادق كبرى في قطر، أن متوسط معدل الإشغال بلغ نحو 57 بالمئة يوم الأحد أول أيام عطلة عيد الفطر، الذي عادة ما يتجمع فيه الأصدقاء والأسر معا لتناول الطعام والصلاة وقضاء العطلات.

وقال موظف بفندق من فئة الخمس نجوم لرويترز "كان الفندق في العادة يكتظ بالسعوديين والبحرينيين لكن ليس هذا العام".

وقاطعت أربع دول عربية هي والسعودية والإمارات والبحرين قطر، واتهمت الدول الدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما شكل ضغوطا على قطاع السياحة في الإمارة الخليجية

وتشهد فنادق الدوحة التي تكون في العادة ممتلئة في عطلة عيد الفطر انخفاضا حادا في معدلات الإشغال.

وقدر ويل هورتون المحلل المعني بشؤون الطيران أن مطار حمد الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحاما في الشرق الأوسط، سيتعامل في أوائل يوليو تموز مع 76 بالمئة من الرحلات الجوية التي سجلها في نفس الفترة قبل عام بخسارة تبلغ نحو 27 ألف مسافر يوميا.

ولم يرد المطار على طلب من رويترز لبيانات بشأن أثر العقوبات.

وفي العادة يمثل الزوار من بقية دول مجلس التعاون الخليجي نحو نصف إجمالي عدد الزائرين لقطر. ومن ثم فإن قرار والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو حزيران يلحق ضررا شديدا بحركة السفر.

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مصراوي Masrawy

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