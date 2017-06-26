بالصور.. ضبط نصف طن حلوى فاسد ثاني أيام العيد بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج: "إن الأجهزة الرقابية بمديرية الشئون الصحية بسوهاج، ضبطت نصف طن حلوى مشمشية مصبوغة بألوان صناعية تؤدى إلى الإصابة بمرض السرطان، وغير مصرح بها من قبل وزارة الصحة، وذلك في إطار الحملات التي تشنها لحماية المواطنين من الأغذية والمشروبات غير المصرح بها وغير المطابقة للمواصفات."

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية، أنه جرى ضبط 150 كيلو ملوحة فاسدة بأحد المحلات بدائرة قسم شرطة طهطا.

وتحرر المحضر رقم 6946 و6470 جنح، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وأوضح "عبد المنعم" عن ضبط الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، 50 كيلو سمك و70 كيلو ملوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جرى أخذ عينات من المضبوطات وإرسالها إلى معامل الوزارة، وتحرير محضر بتلك الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.