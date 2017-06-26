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ضربه حتى فارق الحياة.. مصرع طفل على يد والده بالسويس

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مصراوي Masrawy

ضربه حتى فارق الحياة.. مصرع طفل على يد والده بالسويس

09:28 م الإثنين 26 يونيو 2017

ضربه حتى فارق الحياة.. مصرع طفل على يد والده بالسويس

ارشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:

لقي طفل في السويس مصرعه، متأثرا بجراحه، بعد اعتداء والده عليه في محاولة منه لتقويم سلوكه، وألقت الشرطة القبض على الأب، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

كان اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من العميد محمد سمير، مأمور بقسم الجناين يفيد بمصرع طفل يدعى "محمد. ع"، 14 سنة، وتوصلت التحريات الأمنية إلى أن والد الطفل حبسه بمنزل الأسرة بقرية الهيشة بسبب سلوكه السيئ، وهروبه من المنزل عدة مرات خلال الأسابيع الماضية.

وأثناء ذلك نشبت مشادة كلامية بين الطفل ووالده، قام الأخير على إثرها بالاعتداء عليه بالضرب، ثم تركه وعاد بعد قليل يحدثه، فاكتشف وفاته.

وتبين وجود آثار اعتداء وجروح على جسد الطفل، ودلت المعاينة المبدئية، أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

باشرت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وحبس والد الطفل 4 أيام على ذمة القضية المتهم فيها بالضرب الذي أفضى إلى موت ابنه.

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