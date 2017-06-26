أخبار عاجلة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. استمرار توافد مواطني الغربية على المتنزهات ثاني أيام العيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. استمرار توافد مواطني الغربية على المتنزهات ثاني أيام العيد

09:28 م الإثنين 26 يونيو 2017

  • عرض 9 صورة

    174bc752d5.jpg

  • عرض 9 صورة

    01ebbbde1f.jpg

  • عرض 9 صورة

    cab0326c9c.jpg

  • عرض 9 صورة

    7c21e9e636.jpg

  • عرض 9 صورة

    9535de6fcf.jpg

  • عرض 9 صورة

    148705cda9.jpg

  • عرض 9 صورة

    d58f6ab348.jpg

  • عرض 9 صورة

    ad36f83744.jpg

  • عرض 9 صورة

    dea0aa6da1.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. مصيف جمصة يواصل استقبال المواطنين ثاني أيام العيد

الألبوم التالى

بالصور.. مصيف جمصة يواصل استقبال المواطنين ثاني أيام العيد


الغربية – مروة شاهين:
شهدت الحدائق والمنتزهات العامة بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، توافد الأسر والعائلات للاستمتاع بإجازة عيد الفطر لليوم الثاني على التوالي وسط أجواء من الفرحة والسعادة التي انتابت وجوههم، حيث اصطحبوا أبناءهم وذويهم من كبار السن المشايخ والسيدات، لقضاء أوقاتهم وسط الحدائق، في ظل سماع أغاني الريمكسات والديجيهات عبر مكبرات الصوت بشوارع وميادين المحافظة .

ولجأت بعض الأسر والعائلات، للسفر إلى مراكز تقع على ضفاف نهر النيل، دمياط ورشيد، منها زفتى وبسيون وكفر الزيات، فيما دفعت حرارة الجو البعض إلى عدم الخروج من المنازل، واكتفاء آخرين بالذهاب إلى الأندية والكافيهات العامة.

كما شهدت ساحات وملاعب كرة القدم الخماسية المنتشرة على مستوى الأندية الخاصة المنتشرة بقرى ومراكز كفر الزيات والسنطة وزفتي وطنطا والمحلة وسمنود، تدشين سلسلة من مباريات كرة القدم التي نظمها شباب تتراوح أعمارهم ما بين 14 – 20 سنة.

وفي السياق الأمني، فرضت الأجهزة الأمنية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، حاله من الاستنفار والطوارئ، حيث انتشرت المدرعات ودوريات الشرطة لتأمين المؤسسات الحكومية ودور العبادة والكنائس وأماكن تجمعات المواطنين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. مصيف جمصة يواصل استقبال المواطنين ثاني أيام العيد

    بالصور.. مصيف جمصة يواصل استقبال المواطنين ثاني أيام العيد

    أخبار
  • بالصور.. الحدائق العامة والرحلات النيلية أبرز مشاهد العيد بأسوان

    بالصور.. الحدائق العامة والرحلات النيلية أبرز مشاهد العيد بأسوان

    أخبار
  • إقبال ضعيف على الكورنيش والمتنزهات في ثاني أيام العيد بالسويس

    إقبال ضعيف على الكورنيش والمتنزهات في ثاني أيام العيد بالسويس

    أخبار
  • بالصور.. استمرار توافد

    بالصور.. استمرار توافد "الدقهلاوية" على المتنزهات.. وشرطة نسائية لردع

    أخبار

إعلان

9cb257ba8b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية