بالصور.. استمرار توافد مواطني الغربية على المتنزهات ثاني أيام العيد



الغربية – مروة شاهين:

شهدت الحدائق والمنتزهات العامة بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، توافد الأسر والعائلات للاستمتاع بإجازة عيد الفطر لليوم الثاني على التوالي وسط أجواء من الفرحة والسعادة التي انتابت وجوههم، حيث اصطحبوا أبناءهم وذويهم من كبار السن المشايخ والسيدات، لقضاء أوقاتهم وسط الحدائق، في ظل سماع أغاني الريمكسات والديجيهات عبر مكبرات الصوت بشوارع وميادين المحافظة .

ولجأت بعض الأسر والعائلات، للسفر إلى مراكز تقع على ضفاف نهر النيل، دمياط ورشيد، منها زفتى وبسيون وكفر الزيات، فيما دفعت حرارة الجو البعض إلى عدم الخروج من المنازل، واكتفاء آخرين بالذهاب إلى الأندية والكافيهات العامة.

كما شهدت ساحات وملاعب كرة القدم الخماسية المنتشرة على مستوى الأندية الخاصة المنتشرة بقرى ومراكز كفر الزيات والسنطة وزفتي وطنطا والمحلة وسمنود، تدشين سلسلة من مباريات كرة القدم التي نظمها شباب تتراوح أعمارهم ما بين 14 – 20 سنة.

وفي السياق الأمني، فرضت الأجهزة الأمنية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، حاله من الاستنفار والطوارئ، حيث انتشرت المدرعات ودوريات الشرطة لتأمين المؤسسات الحكومية ودور العبادة والكنائس وأماكن تجمعات المواطنين.