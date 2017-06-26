وزير خارجية إيران: نحن بحاجة إلى مجمع أمني إقليمي للحوار بمنطقة الخليج

برلين - (د ب ا):

أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى تجربة "خطة العمل المشترك الشاملة" (الاتفاق النووي) باعتبارها انموذجا للحل القائم علي الربح-ربح، مؤكدا علي ضرورة تأسيس مجمع أمني إقليمي في منطقة الخليج من اجل اشاعة الحوار.

جاء ذلك في كلمة القاها ظريف في مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي، في العاصمة الألمانية برلين التي يزورها في إطار جولة أوروبية تشمل إيطاليا، بحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء ووكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف أن" الاتفاق النووي نجح لكونه كان انتصارا للجميع ونحن لابد أن نعتمد اسلوب التفكير الذي ينتهي بنتائج ايجابية للجميع".

وتابع أن اتهام قطر بدعم الإرهاب محاولة لنفي المسؤولية عن الدول الداعمة للإرهاب.

وشدد ظريف على أن الأمن لايمكن شراؤه والسياسة الخارجية ليس بضاعة للشراء وليست الاتفاقيات التسليحية تعني شراكة بالضرورة، لافتا إلى وجود خلل في الفهم في المنطقة بانه يمكن استيراد الأمن من الخارج.

وأكد وزير الخارجية الايراني أن" الكراهية التي تنشر من قبل السعودية شبيهة إلى حد كبير بتلك التي تنشر من قبل داعش الارهابي".

كان ظريف قد وصل عصر اليوم إلى للمشاركة في اجتماع مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي والاجتماع بالمسؤولين الألمان.

وبعد زيارته لألمانيا،سوف يتوجه ظريف إلى أيطاليا غدا الثللاثاء .