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سيناتور جمهوري يهدد بعرقلة بيع السلاح إلى دول الخليج

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مصراوي Masrawy

سيناتور جمهوري يهدد بعرقلة بيع السلاح إلى دول الخليج

08:55 م الإثنين 26 يونيو 2017

سيناتور جمهوري يهدد بعرقلة بيع السلاح إلى دول الخليج

مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن - (أ ف ب):

هدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الاثنين، بعرقلة بيع السلاح إلى دول مجلس التعاون الخليجي الست، ما لم تحل الخلاف القائم بين بعض دول هذا المجلس وقطر.

وقال السيناتور الجمهوري بوب كوركر " إن الخلافات الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، تهدد بعرقلة المواجهة مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ومع إيران".

وأضاف "لهذه الأسباب وقبل أن نعطي موافقتنا خلال فترة التقييم غير الرسمية على المبيعات من المعدات العسكرية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، سنكون بحاجة إلى توضيحات حول سبل حل الخلاف الحالي".

وحسب القانون الأمريكي فان على وزارة الخارجية إبلاغ الكونجرس قبل 30 يوما من صفقة بيع سلاح كبيرة، مع العلم أنه يبقى للكونجرس سلطة التصويت لمنع تنفيذ الصفقة.

وفي إطار هذا الإجراء على رئيس لجنة الشؤون الخارجية إعطاء "موافقته الأولية" على أي صفقة سلاح، حسبما أفاد مكتب السيناتور كوركر الذي يهدد بذلك بعرقلة ما تقرره إدارة دونالد .

وكان الرئيس الأمريكي وعد خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الرياض في أواخر مايو الماضي، المملكة ببيعها أسلحة تصل قيمتها إلى نحو 110 مليارات دولار.

وفي الخامس من يونيو، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بعد اتهامها بدعم الإرهاب والتقرب من إيران.

وقدمت هذه الدول شروطها لفك الحصار الاقتصادي عن قطر التي تقوم بحملة دبلوماسية لشرح موقفها من هذا النزاع.

هذا المحتوى من

AFP

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