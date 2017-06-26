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قاض أسباني يأمر باستخراج جثة الرسام سلفادور دالي لإجراء اختبار إثبات نسب

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مصراوي Masrawy

قاض أسباني يأمر باستخراج جثة الرسام سلفادور دالي لإجراء اختبار إثبات نسب

08:38 م الإثنين 26 يونيو 2017

قاض أسباني يأمر باستخراج جثة الرسام سلفادور دالي لإجراء اختبار إثبات نسب

مدريد- (د ب أ):

ذكرت محكمة في مدريد اليوم الاثنين أن قاضيا إسبانيا أمر باستخراج جثة الرسام السيريالي سلفادور دالي، لإجراء اختبار إثبات نسب.

يذكر أن دالي ،الذي توفي متأثرا بأزمة قلبية عام 1989 عن عمر يناهز 84 عاما ، نال مكانة بسبب أعماله الفنية الغريبة مثل الساعات المنصهرة التي ظهرت في لوحة "إصرار الذاكرة" عام 1931. وكان يمكن التعرف على شكله على الفور بشاربه الطويل الملتف.

وكان يعتقد أن ليس لديه أبناء.

لكن امرأة أسبانية /61 عاما/ من مدينة جيرونا ، لم تذكر المحكمة اسمها ، أقنعت القاضي بوجوب استخراج جثة دالي لمعرفة ما إذا كانت هي ابنة الفنان.

ومن المعروف تماما أن امرأة ، التي تعمل كقارئة طالع ، تدعي منذ عام 2007 أنها ابنة دالي. وهي تسعى الان لاعتراف قانوني بأنها ابنته ، الأمر الذي يمكنها أيضا من الحق في جزء من ممتلكاته وعائد حقوق فنه.

وهي تقول إن والدتها كانت تعمل في منزل دالي في منتصف خمسينيات القرن الماضي وكانت بينهما علاقة غرامية سرية.

يذكر أن دالي دفن في فيجيريس وهي مدينة تقع في إقليم كاتالونيا بشمال شرق إسبانيا.

وصرخ إينريك بلانكويز ،محامي السيدة ، بأنه قد يتم استخراج جثة دالي في مطلع الشهر المقبل رغم أنه لم يتم تحديد تاريخ ذلك.

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