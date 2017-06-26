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صور| إقبال كبير على حديقة الحيوان بالإسكندرية في ثاني أيام العيد

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صور| إقبال كبير على حديقة الحيوان بالإسكندرية في ثاني أيام العيد صور| إقبال كبير على حديقة الحيوان بالإسكندرية في ثاني أيام العيد

التحرير

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شهدت حديقة الحيوان بالإسكندرية، اليوم الإثنين، إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث توافدوا عليها لقضاء وقت ممتع بصحبة أسرهم وأصدقائهم.

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وخلال جولة لـ"التحرير" بالحديقة رصدت عددًا من المظاهر الاحتفالية داخلها، حيث سادت أجواء من البهجة، بينما أقبل عدد كبير من الأطفال على تلوين وجوههم ورسم شخصيات كارتونية عليها، كطقس هام يحرصون عليه كل عيد، ويقوم عليها عدد من المتخصصين المنتشرين بالحديقة.

كما حرص عدد من المواطنين على التقاط سور "السيلفي" والصور التذكارية مع أصدقائهم وأسرهم وكذلك مع الحيوانات.

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واشتكى عدد كبير من زوار الحديقة من قلة الحيوانات المعروضة بها، وذلك بعد وفاة أغلبها وعلى رأسها الفيل والزرافة وفرس البحر.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان مخيمر، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، إن نسبة الإقبال مرتفعة جدًا خلال أول يومين من العيد، حيث زار الحديقة قرابة الـ18 ألف مواطن حتى الآن.

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وأكدت مخيمر، في تصريح لها، أنه قد تم الاستعداد لاستقبال تلك الأعداد وتوفير كل سبل الراحة لهم خلال أيام العيد والموسم الصيفى.

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التحرير

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