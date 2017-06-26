«الفار»: الأهلي سيجدد إعارتي.. ودجلة الأقرب

التحرير

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قال إسلام الفار لاعب الأهلي المعار لأسوان، إن الأهلي رفض الاستغناء عنه نهائيا وأنه يتجه لإعارته مرة أخرى.

وأضاف «الفار» في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "الإمكانيات المتاحة في أسوان لم تساعدني لإظهار كل ما لدي، وبشهادة الجميع كنت أقدم مستوى جيدا، لكن الإصابة التي تعرضت لها تسببت في ابتعادي عن المشاركة أساسيا في المباريات".

وواصل: "هناك العديد من العروض التي تقدمت لإدارة الأهلي لطلب إعارتي مرة أخري، منها المقاصة ووادي دجلة، وأعتقد أن وادي دجلة هو الأقرب إلى حسم الصفقة".

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وأختتم: "بصراحة أنا نفسي انضم لوادي دجلة وألعب تحت قيادة «ميدو» لأنه يملك القدرة علي توظيف اللاعب جيدًا".

وكان الأهلي قد تعاقد مع إسلام الفار الصيف الماضى من نجوم المستقبل، ثم أعاره لأسوان هذا الموسم، لكن الجهاز الفنى للأحمر، بقيادة حسام البدرى، رفض فكرة عودته.