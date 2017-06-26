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مران الأهلي| عودة «السعيد وفتحي».. وتعليمات خاصة للدفاع

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مران الأهلي| عودة «السعيد وفتحي».. وتعليمات خاصة للدفاع مران الأهلي| عودة «السعيد وفتحي».. وتعليمات خاصة للدفاع

التحرير

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انتظم الثنائي أحمد فتحي وعبد الله السعيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم على ملعب مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة.

وكان الثنائي قد حصلا على إجازة لمدة 3 أيام حيث سافر أحمد فتحي إلى الأراضي  لأداء مناسك العمرة، بينما حرص السعيد على قضاء إجازته في المغرب.

كما شهد المران، فترة توقف من قبل حسام البدري المدير الفني للفريق الأول بالنادى الأهلى، لمنح خط الدفاع تعليمات خاصة بسبب الاختراقات والمشاكل الدفاعية التي ظهرت مؤخراً بالفريق.

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ووجه البدري تعليماته لكل من سعد سمير، وأحمد حجازي، وأحمد فتحي، قائلاً لهم: "نلعب على السهل وبلاش نحتفظ بالكرة كتير علشان ده اللي بيعملنا مشكلة".

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره زاناكو الزامبي يوم 1 يوليو المقبل، بمنافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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