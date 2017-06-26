بالصور.. مصيف جمصة يواصل استقبال المواطنين ثاني أيام العيد

الدقهلية - رامي القناوي:

استقبل مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، آلاف المواطنين الذين توافدوا منذ الصباح للاستمتاع بشواطئ المدينة، والهروب من ارتفاع حرارة الجو، وسط حملات أمنية ومرورية مكثفة.

وشهدت شورع وأسواق المدينة، زحاما شديدا من قبل المواطنين، وسط إقبال على المطاعم والمقاهي، فضلاً عن الزحام على الشاطئ من قبل الزائرين.

وقال محمد فريد الشيوي، رئيس مركز ومدينة جمصة، إن المدينة استقبلت أكثر من 300 ألف زائر منذ أمس، مشيرًا إلى أنه جرى تجهيز الشواطئ والاهتمام برفع المخلفات، وزيادة أعداد رجال الإنقاذ إلى 90 منقذًا بطول الشاطئ.

وأضاف رئيس المدينة، بأنه جرى الدفع بـ 9سيارات إسعاف مجهزة وفتح دورات المياه العمومية وتزويدها بصنابير للاستحمام، فضلا عن التواجد الأمني، لمنع وقوع أي حالات تحرش أو مضايقات.