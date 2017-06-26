أخبار عاجلة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بسبب خلافات الجيرة.. مصرع سائق طعنًا بالسكين بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بسبب خلافات الجيرة.. مصرع سائق طعنًا بالسكين بالشرقية

07:33 م الإثنين 26 يونيو 2017

بسبب خلافات الجيرة.. مصرع سائق طعنًا بالسكين بالشرقية

مصرع سائق طعنًا بالسكين

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي سائق، مصرعه، اليوم الاثنين؛ متأثرًا بإصابته في مشاجرة بينه واثنين من جيرانه بقرية "زهر شرب" التابعة لدائرة مركز منيا القمح في الشرقية.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول المدعو "حمدي.م.ع" 33 سنة، سائق، مُقيم بقرية "زهر شرب" التابعة لمركز منيا القمح، إلى مستشفى منيا القمح المركزي، مصابًا بجرح قطعي، وتوفي فور وصوله.

وتبين من التحريات الأولية، أن وراء الواقعة كلًا من: "محمد.ر.ح" 18 سنة، عامل، و"محمد.ع.ع" عامل، مُقيمان بنفس قرية المجني عليه، وتبين وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليه، بسبب الجيرة، فيما نشبت مشاجرة بينهم اليوم، تلقى المجني عليه، على إثرها طعنة بسلاح أبيض "سكين" أودت بحياته.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 26739 جنح منيا القمح لسنة 2017، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط وإحضار المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة شخصين اثنين في خروج قطار

    إصابة شخصين اثنين في خروج قطار "الإسكندرية - بورسعيد" عن القضبان

    أخبار
  • إصابة 13 شخصًا في مشاجرة

    إصابة 13 شخصًا في مشاجرة "ولاد العم" بسوهاج

    أخبار
  • ربة منزل تتهم مجهولين اثنين بطعن زوجها في كفر الشيخ

    ربة منزل تتهم مجهولين اثنين بطعن زوجها في كفر الشيخ

    أخبار
  • إصابة عامل ونجله في مشاجرة بسبب خلافات النسب بالقليوبية

    إصابة عامل ونجله في مشاجرة بسبب خلافات النسب بالقليوبية

    أخبار

إعلان

cdbc1a0b5b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية