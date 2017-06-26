بسبب خلافات الجيرة.. مصرع سائق طعنًا بالسكين بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي سائق، مصرعه، اليوم الاثنين؛ متأثرًا بإصابته في مشاجرة بينه واثنين من جيرانه بقرية "زهر شرب" التابعة لدائرة مركز منيا القمح في الشرقية.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول المدعو "حمدي.م.ع" 33 سنة، سائق، مُقيم بقرية "زهر شرب" التابعة لمركز منيا القمح، إلى مستشفى منيا القمح المركزي، مصابًا بجرح قطعي، وتوفي فور وصوله.

وتبين من التحريات الأولية، أن وراء الواقعة كلًا من: "محمد.ر.ح" 18 سنة، عامل، و"محمد.ع.ع" عامل، مُقيمان بنفس قرية المجني عليه، وتبين وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليه، بسبب الجيرة، فيما نشبت مشاجرة بينهم اليوم، تلقى المجني عليه، على إثرها طعنة بسلاح أبيض "سكين" أودت بحياته.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 26739 جنح منيا القمح لسنة 2017، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط وإحضار المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.