الاتحاد السكندرى ينفي التفاوض مع «طولان»

التحرير

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نفى جاسر منير المدير التنفيذى لنادى الاتحاد السكندري، ما تردد عن اقترابهم من التعاقد مع حلمى طولان المدير الفنى الأسبق لسموحة لتولى مهمة تدريب زعيم الثغر.

وقال منير في تصريحات للتحرير: "لم نتحدث مع طولان بشأن تولى قيادة الفريق خلفا لماكيدا، لأنه من الصعب أن نتعاقد مع مدير فنى لا يعمل منذ موسم كامل".

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وأضاف: "ننتظر انتهاء المسابقة لتقييم أداء المدير الفنى الإسبانى الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجاري ووقتها سيتحدد هل سيتم تجديد تعاقده أم سيرحل عن تدريب الفريق".

الجدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت خلافات حادة بين إدارة الاتحاد والإسباني ماكيدا، المدير الفني للفريق، بسبب قيام الإدارة ببيع كابونجو كاسونجو للزمالك رغم اعتراض المدير الفني.