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بالصور.. الحدائق العامة والرحلات النيلية أبرز مشاهد العيد بأسوان

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الحدائق العامة والرحلات النيلية أبرز مشاهد العيد بأسوان

07:29 م الإثنين 26 يونيو 2017

أسوان - إيهاب عمران:
شهدت الحدائق العامة والمتنزهات بأسوان، إقبالا كبيرا من الأهالي للاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك، وسط مشاعر من الفرحة والسعادة ابتهاجًا بقدوم العيد.

وتوجه الأطفال إلى الألعاب الترفيهية الموجودة في الحدائق والملاهي، كما نظم
عدد من أهالي أسوان رحلات نيلية لزيارة حديقة النباتات والجزر النيلية الخلابة
المنتشرة في نهر النيل بمدينة أسوان.

وتوافد عدد كبير من أبناء مراكز كوم إمبو وإدفو ودراو، إلى مدينة أسوان للاحتفال بالعيد في المتنزهات والحدائق بالمدينة.

الحدائق العامة والرحلات النيلية (2)

الحدائق العامة والرحلات النيلية (3)

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مصراوي Masrawy

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