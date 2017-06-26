ألمانيا: تعويض معلمة مسلمة بعد رفض طلب تقدمها لوظيفة بسبب حجابها

برلين - (د ب أ):

أعلنت محكمة العمل في العاصمة الألمانية برلين اليوم الاثنين، أن ولاية برلين ستمنح تعويضا ماليا لمعلمة مسلمة بعد رفض طلب تقدمها لشغل وظيفة في مدرسة بسبب غطاء الرأس الذي ترتديه.

وأوضحت المحكمة أن المرأة والولاية أبرمتا تسوية وذلك بعد نزاع قانوني بينهما، مشيرة إلى أن الولاية ألزمت نفسها بدفع تعويض للمعلمة.

وفي سياق متصل، أعلنت المحكمة أنه من المنتظر إجراء جلسة شفهية مع معلمة أخرى في واقعة مشابهة.

كانت المرأتان تقدمتا بطلب لشغل وظيفة في مدرسة في برلين، وخلال المقابلة كانت هناك إشارات تفيد بعدم السماح لهما كمعلمتين بارتداء غطاء الرأس لأسباب دينية داخل المدرسة، وذلك وفقا لقانون الحياد في الولاية.

وكانت محكمة العمل قضت في مطلع فبراير الماضي بتعويض مالي قدره 8680 يورو لمعلمة مسلمة مرفوضة بسبب غطاء الرأس، إذ رأت المحكمة أن المرأة تعرضت للإهمال، وكانت المرأة قد دفعت بأنها رُفِضَت بسبب غطاء الرأس ما فسرته على أنه تمييز ضدها.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الحكم الذي أصدرته في الواقعة يتعلق بحكم لحالة فردية.