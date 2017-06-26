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برلماني يتقدم بطلب إحاطة لعدم تطبيق «الضريبة العقارية» بأثر رجعى

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برلماني يتقدم بطلب إحاطة لعدم تطبيق «الضريبة العقارية» بأثر رجعى برلماني يتقدم بطلب إحاطة لعدم تطبيق «الضريبة العقارية» بأثر رجعى

التحرير

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تقدم النائب عثمان المنتصر، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال موجه لرئيس الوزراء، ووزير المالية بشأن عدم تطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعى.

وطالب المنتصر، فى تصريح له اليوم الإثنين، بتطبيق القانون فور تصديق مجلس النواب عليه، وليس بأثر رجعى، وذلك من أجل التخفيف عن المواطنين فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التى تسببت فى معاناة المواطنين بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع جميع السلع والخدمات.

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وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشرع القانون وضع حدا أقصى لزيادة القيمة الإيجارية، ونص على عدم جواز أن يترتب على إعادة التقدير كل خمس سنوات زيادة فى قيمة الضريبة تزيد على 30%، للوحدات السكنية و45% للوحدات غير السكنية، وهو ما يعنى أن الزيادة السنوية فى القيم الإيجارية المقدرة لأغراض الضريبة لن تتعدى فى المتوسط 5.3% للوحدات السكنية ونحو 7.5% لغير ذلك من العقارات حيث أنها زيادة تتراكم على مدار الخمس سنوات.

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التحرير

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