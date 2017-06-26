برلماني يطالب الحكومة بمنع إهدار 600 مليون جنيه على الألعاب النارية

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تقدم النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه لرئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، بشأن استيراد الألعاب النارية، بما يزيد عن 600 مليون جنيه تقريبا.

وقال أبو طالب، فى طلبه: "مصر تمر بظروف اقتصاديه صعبة، ونحتاج لكل جنيه لنصرفه على الفقراء والمساكين، والسلع الاستهلاكيه الرئيسية"، متابعًا: "من العجيب أن يتم استيراد ألعاب نارية بهذا المبلغ، ولا تفيد المواطن بأي شيء سوى إحداث الحرائق والضوضاء والزعر والمشاكل العائلية بين الأهالي في أغلب المدن والقرى".

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وأضاف: "وفقا لبيانات الغرفه التجارية والمنافذ الجمركية، يتم استيراد الألعاب النارية بشكل رسمي بنحو 100 مليون جنيه، وما يتم استيراده بطرق غير شرعيه أكثر من 500 مليون"، مشيرًا إلى بيع الألعاب النارية بشكل غير شرعي في الشوارع، وفي العلن.

وطالب الحكومه بضرورة إحكام الرقابة من المنبع وعلي المستوردين الأساسيين، وتشديد العقوبه علي هؤلاء الذين يلهثون وراء الربح السريع دون خوف علي المواطنين وعلي الدولة المصرية.