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150 ألفًا يزورون حدائق القناطر الخيرية في ثاني أيام عيد الفطر

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150 ألفًا يزورون حدائق القناطر الخيرية في ثاني أيام عيد الفطر 150 ألفًا يزورون حدائق القناطر الخيرية في ثاني أيام عيد الفطر

التحرير

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أعلن المحاسب رجب عبدالرازق النقيدى، رئيس مدينة القناطر الخيرية، أن الحدائق والمتنزهات استقبلت اليوم أكثر من  150 ألف زائر للاحتفال بعيد الفطر المبارك وسط تزايد ملحوظ فى أعداد الزائرين بخلاف الأمس.

وأضاف النقيدى لـ"التحرير "، أن غرفة العمليات بالمجلس لم تتلق أي بلاغات بحدوث حالات أو وقوع غرق خلال الاحتفال بالعيد سوى حالة واحدة أمس لطفل، مؤكدا رفع حالة الطوارئ بكل القطاعات الخدمية.

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وأشار إلى أن 10 حدائق كبرى بالمدينة مفتوحة أمام الزائرين مجانا طوال إجازة العيد وكل الإدارات تتابع الاحتفالات عن كثب بالتنسيق مع المحافظة ومديرية الأمن والصحة والتموين والطب البيطرى.

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التحرير

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