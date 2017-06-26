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بالصور.. استمرار توافد "الدقهلاوية" على المتنزهات.. وشرطة نسائية لردع المتحرشين

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مصراوي Masrawy

بالصور.. استمرار توافد "الدقهلاوية" على المتنزهات.. وشرطة نسائية لردع المتحرشين

06:38 م الإثنين 26 يونيو 2017

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بالصور.. إقبال كبير على حدائق كفر الشيخ احتفالاً بالعيد

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بالصور.. إقبال كبير على حدائق كفر الشيخ احتفالاً بالعيد

الدقهلية - رامي القناوي:
شهدت الحدائق والمتنزهات بمدينة المنصورة، خلال ثاني أيام عيد الفطر، إقبالاً كثيفًا من قِبل المواطنين الذين توافدوا من القرى المجاورة للعاصمة منذ الصباح للاستمتاع بالمتنزهات، رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وفتحت الحدائق المتواجدة بنطاق حي شرق المنصورة، وحديقة شجرة الدر المطلة على النيل، أبوابها منذ الصباح للزائرين وسط إقبال كبير، فيما شهدت المراكب النيلية زحامًا شديدًا وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل شرطة المسطحات المائية والبيئة لتفتيش المراكب ومراجعة اشتراطات الأمن والسلامة وأطواق النجاة.

من جهتها، أكدت منال الغندور، رئيس حي غرب المنصورة، أن حديقة شجرة الدر استقبلت منذ أمس، وحتى عصر اليوم، 45 ألف زائر، مشيرة إلى أن الأقبال يتزايد من حين إلى آخر.

من جهة أخرى، كثفت قوات الأمن تواجدها بالشوارع الرئيسية والمنشآت الحيوية للتصدي لأية تعكر من صفو احتفالات المواطنين.

وانتشرت عناصر من الشرطة النسائية داخل الحدائق والمتنزهات لمنع وقوع تحرشات، فضلاً عن الانتشار بمحيط السينمات والملاهي.

فيما دفعت هيئة الإسعاف بـ126 سيارة بأماكن التجمعات وداخل الحدائق مع توفير كل الاحتياجات والأدوية والأجهزة بداخل السيارات، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات على مدى 24 ساعة، للتعامل مع أية طوارئ.

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